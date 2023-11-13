Российская армия укрыла огнем одну из больниц в Херсоне. Также обстрелян Берислав.

Российские оккупанты нанесли удар по центру Херсона, в результате чего два человека погибли еще несколько получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Российская армия массированно обстреляла центральную часть Херсона. Пострадали шесть человек. От полученных ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, в хирургическое отделение госпитализировали двух мужчин: у 62-летнего жителя города травмированы ноги, у 64-летнего – ранения в районе живота. Также в больницу доставили 50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Видео дня

Чуть раньше Прокудин сообщал, что российская армия укрыла огнем одну из больниц в Херсоне. В результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Чиновник обнародовал фото горящих автомобилей.

Кроме того, противник нанес удар по Бериславу. В городе пострадала 70-летняя женщина, у нее диагностировали взрывную травму и ранение ног. Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Также в Бериславе пострадал 49-летний мужчина, у него - сотрясение головного мозга и взрывная травма.

Ситуация в Херсонской области

13 ноября в пригороде Херсона российская армия нанесла удар по автомобилю, в котором после медосмотра домой возвращалась семья с младенцем. Машина загорелась: 36-летняя мать получила травматическую ампутацию ног, медики борются за ее жизнь. Дедушка младенеца погиб - сгорел в машине, у маленькой девочки - минно-взрывное ранение головы. Прокуратура открыла уголовное производство.

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