Враг готовится к новому наступлению с участием сил, сосредоточенных под Изюмом.

Украинские военные 93 ОМБр "Холодный Яр" продемонстрировали ювелирное мастерство по уничтожению русской техники под Изюмом.

На опубликованных кадрах бойцов видно, как запущенный ВСУ снаряд падает точно на башню танка оккупантов.

В результате попадание сдетонировал весь танк, отдельные его части разлетелись на несколько метров ввысь.

Бои за Харьков: что известно

Несколько недель российские оккупанты вели активные наступательные действия на Харьковском направлении, однако не смогли преодолеть сопротивление ВСУ и начали постепенный вывод войск в Россию.

Институт изучения войны (США) констатировал проигранную русскими битву за Харьков. Сейчас артиллерия оккупантов уже не достает до областного центра.

14 мая стало известно о контрнаступлении ВСУ на Изюмском направлении. По данным мэра Харькова, украинским защитникам удалось отбросить врага по меньшей мере на 10 км.

Как сообщает Генштаб, на Харьковском направлении оккупанты перешли к обороне с целью не допустить выход украинцев на границу с Россией.

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