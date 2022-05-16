Украинские военные 93 ОМБр "Холодный Яр" продемонстрировали ювелирное мастерство по уничтожению русской техники под Изюмом.
На опубликованных кадрах бойцов видно, как запущенный ВСУ снаряд падает точно на башню танка оккупантов.
В результате попадание сдетонировал весь танк, отдельные его части разлетелись на несколько метров ввысь.
Бои за Харьков: что известно
Несколько недель российские оккупанты вели активные наступательные действия на Харьковском направлении, однако не смогли преодолеть сопротивление ВСУ и начали постепенный вывод войск в Россию.
Институт изучения войны (США) констатировал проигранную русскими битву за Харьков. Сейчас артиллерия оккупантов уже не достает до областного центра.
14 мая стало известно о контрнаступлении ВСУ на Изюмском направлении. По данным мэра Харькова, украинским защитникам удалось отбросить врага по меньшей мере на 10 км.
Как сообщает Генштаб, на Харьковском направлении оккупанты перешли к обороне с целью не допустить выход украинцев на границу с Россией.