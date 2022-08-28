Москва выступила против формулировок соглашения, которые вызывают обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС в Украине.

Генсек ООН разочарован блокированием Россией совместного заявления о закрытии конференции ООН по действующему договору о ядерных вооружениях из-за упоминаний об ответственности РФ за ситуацию на Запорожской АЭС.

Об этом пишет The New York Times.

Москва выступила против формулировок соглашения, которые вызывают обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС в Украине.

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Россия обвинила страны-члены ООЕ в использовании документа "для сведения счетов с Россией, поднимая вопросы, не имеющие прямого отношения к договору".

Западные официальные лица тут же обвинили Россию в том, что она помешала обсуждению угрозы ядерной аварии в результате вторжения России в Украину.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил "разочарование" после того, как на заключительном заседании в пятницу было объявлено, что консенсус по окончательному документу достигнут не был.

Ситуация на Запорожской АЭС - что известно

Российские оккупанти захватили ЗАЭС и Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказывается от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции. Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС - произошло отключение последней из четырех воздушных линий из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

Сейчас Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети и вырабатывает электроэнергию для нужд страны.

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