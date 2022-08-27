Представитель РФ заявил, что "этому документу нет консенсуса"

Российская Федерация заблокировала соглашение по заключительному документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Документ критикует захват российскими оккупантами атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам заместитель директора Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Ивана Вишневецкого, "к сожалению, по этому документу нет консенсуса". Он заявил, что многие страны не согласны с "целым множеством вопросов" в проекте документа.

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Отмечается, что в документе минимум три упоминания о Запорожской АЭС. В нем выражается "серьезная озабоченность" из-за безопасности, военных действий на станции и потери украинскими властями контроля над объектом. В проекте выражается поддержка усилиям МАГАТЭ по визиту миссии на станцию.

Ситуация на Запорожской АЭС - что известно

Российские оккупанти захватили ЗАЭС и Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказывается от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции. Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС - произошло отключение последней из четырех воздушных линий из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

Сейчас Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети и вырабатывает электроэнергию для нужд страны.

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