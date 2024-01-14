Киев с помощью партнеров сможет отразить атаки России, полагает военный аналитик.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст утверждает, что не может себе представить решающую победу россиян.

Эксперт полагает, что "Украина не будет полностью завоевана даже в худшем случае", приводит его слова сербский "Голос Америки". "После Второй мировой войны она в течение многих лет вела партизанскую войну против советских войск. Однако я надеюсь, что до этого не дойдет", - подчеркнул аналитик.

По мнению военного аналитика Майкла Кофмана, российские власти способны набрать достаточно людей, чтобы покрыть потери, но для ротации их не хватает. Кофман считает, что с помощью партнеров Киев сможет адаптироваться и отразить атаки страны-агрессора.

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Когда закончится война в Украине - что уже сообщалось

Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что никто не знает, когда завершится полномасштабное противостояние с РФ. 12 января во время необъявленного визита в Киев премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак спрогнозировал, что война в украинском государстве против РФ будет долгой, но мы одержим победу.

По мнению бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силам НАТО в Европе, екс-командующего Европейским командованием вооруженных сил США генерала Филипа Бридлава, Украина победит Россию, если украинцам Запад предоставит все, что необходимо для победы.

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