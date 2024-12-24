В доме 32 квартиры, сейчас выясняют, сколько людей пострадало.

Россияне около 15.40 нанесли удары баллистикой по Кривому Рогу - попали по жилой многоэтажке.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Баллистика. "Высокоточные" чудовища прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры", - написал он в Telegram.

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Он отметил, что экстренные службы работают уже на месте.

"К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", - добавил Вилкул.

Также о попадании по жилому дому пишет председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди", - отметил он в Telegram.

Лысак призвал граждан дождаться отбоя, прежде чем покинуть безопасное место. Он также сообщил в мессенджере, что предварительно, в Кривом Роге уже есть пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь.

Обновлено. 16:34. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фото разрушенного дома, по которому попала вражеская баллистическая ракета, и отметил, что удар россияне совершили накануне Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику.

"Страна-террорист в очередной раз показала свои истинные ценности: атаки на мирные города! Сейчас известно о 5 раненых. В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы", - подчеркнул омбудсмен в Telegram.

Обновлено. 16.38. Уже известно о шести пострадавших в Кривом Роге. Как информирует Лысак, половина из них - в больнице.

"Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести", - уточнил он в Telegram.

Остальным раненым помощь оказали на месте.

Ракетные удары России по Кривому Рогу - что известно

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад, 19 декабря, россияне также нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате удара частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены - 3 многоквартирных и 17 частных. Избиты и более 20 транспортных средств. Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек. Среди них - 15-летняя девочка.

Перед тем, 11 ноября оккупационные войска ударили ракетой также по пятиэтажке Кривого Рога, в результате чего был разрушен целый подъезд. В результате этого обстрела погибла мама с тремя детьми, пострадали 14 человек, двое из них - дети.

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