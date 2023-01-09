В течение трех дней захватчику искали медицинское учреждение, которое смогло бы ему помочь.

Российский оккупант пожаловался товарищу, что все российские военные госпитали переполнены ранеными.

Как свидетельствует новый перехват Главного управления разведки, доступ к госпиталям ограничен. Иногда раненым приходится три дня искать помощи.

"Тут, короче, в госпитале, нах*й, как в тюрьме. Понял? Как на строчке, братуха - ни выйти, ни зайти, короче, нах*й, понял? Во-первых, повезли в госпиталь... три дня в госпиталь, нах*й, по всей России, понял? В каждый город заезжали, нах*й. Все госпитали переполнены", - рассказал оккупант.

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В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупантов ждет справедливое возмездие.

Потери РФ в Украине

С 24 февраля 2022 по 9 января текущего года противник потерял около 111 тыс. 760 военных (+590 за минувшие сутки).

Также стало известно, что ВСУ за сутки сбили 3 вертолета противника и 3 вражеских разведывательных БпЛА. Однако на этом потери РФ не прекращаются, ведь Силы обороны за минувшие сутки нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения сил оккупантов. Кроме этого, защитники Украины отбили атаки врага около 13 населенных пунктов на Донбассе.

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