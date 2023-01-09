Кроме этого в Генштабе сообщили о новых ударах по врагу.

ВСУ сбили 3 вертолета противника и 3 вражеских разведывательных беспилотных летательных аппарата. На этом потери РФ не прекращаются, ведь Силы обороны за прошедшие сутки нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения сил оккупантов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его состав горюче-смазочных материалов, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также стало известно, какие именно вертолеты "приземлили" наши защитники.

"Наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении Генштаба.

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Отмечается, что Силы обороны за прошедшие сутки нанесли 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Потери РФ в Украине

Недавно стало известно о "прилете" по складу боеприпасов россиян в Мелитополе. По словам местных, боеприпасы детонировали более часа.

8 января Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях России в Украине. Оказалось, что ВСУ "минуснули" уже 111 170 противников. Кроме этого, враг потерял немало техники.

Как отметил советник руководителя ОП Подоляк, Россия уже готова бежать из Крыма. Он добавил, что Украина точно дойдет до конца, точно будет на набережной в Ялте.

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