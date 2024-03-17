Российские добровольческие формирования захватили населенный пункт вместе с ичкерийскими добровольцами.

Российские добровольцы взяли под контроль населенный пункт Горьковский, что в Белгородской области РФ. Об этом сообщает пресс-центр Легиона "Свобода России".

Известно, что это им удалось сделать совместно с ичкерийскими добровольцами.

"P.S. специально для путинских пропагандистов коротко описываем: По приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков, построили село в Чернобыле, которое один в один похоже на поселок Горьковский, Белгородской области", - добавили в сообщении.

Ранее в Сибирском батальоне сообщили, что взяли под контроль поселок Горьковский возле Белгорода. Военным удалось захватить местную администрацию населенного пункта, который находится в Грайворонском районе.

"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", - отметили воины.

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Как писал УНИАН, 12 марта бойцы легиона "Свобода России" взяли под контроль поселок Теткино, который расположен в Курской области. Во время захвата российские солдаты сбежали со своих позиций и оставили технику.

"Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - сообщили в легионе.

Позже добровольцы заявили, что готовы к переговорам с Кремлем, чтобы обменять Теткино на украинский Мелитополь, который оккупировали российские войска.

На такое предложение отреагировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

"Я слышал и видел такой факт. Что могу сказать? Я бы с радостью, как там будет - увидим. Думаю, что рано для этого", - сказал Буданов в эфире телемарафона.

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