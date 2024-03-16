Ранее бойцы легиона "Свобода России" предложили Кремлю обмен захваченного ими российского ПГТ на оккупированный украинский город.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал предложение бойцов легиона "Свобода России" обменять поселок городского типа Теткино Курской области РФ на временно оккупированный украинский Мелитополь.

Как известно, на днях доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что он с побратимами готовы начать переговоры с Кремлем по обмену Теткино на Мелитополь.

"Я слышал и видел такой факт. Что могу сказать? Я бы с радостью, как там будет - увидим. Думаю, что рано для этого", - сказал Буданов в эфире телемарафона.

В то же время, по его словам, у российских добровольческих батальонов появляются признаки субъектности.

"Их сейчас несколько, я думаю, что они действуют вместе и близки к объединению на принципах общего видения необходимости трансформации Российской Федерации. ... Эти ребята доказали и показали, что есть много разных путей, как возвращать свое - не только разговорами о том, что хочется что-то изменить, но и действиями", - подчеркнул руководитель ГУР.

Возможный обмен СМТ Теткино на Мелитополь

На днях российские добровольцы выступили с неожиданным предложением. Так, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский сообщил, что они с побратимами готовы начать переговоры с Кремлем по обмену освобожденного российского СМТ Теткино на оккупированный украинский Мелитополь.

Барановский подчеркнул, что идея президента РФ Путина "не такая уж и плохая", имея в виду его слова относительно причин освободительной операции на территории России.

Как сказал доброволец, "мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы осуществить этот обмен, это довольно рабочий вариант".

Вас также могут заинтересовать новости: