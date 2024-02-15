Акцентируется, что боеприпасы GLSDB предназначены для точечных рейдов.

Планирующие бомбы GLSDB с дальностью поражения 150 км могут помочь ВСУ компенсировать острую нехватку 155-миллиметровых снарядов, но далеко не полностью, пишет Forbes, анализируя первое применение Украиной инновационного оружия.

Отмечается, что поскольку республиканцы блокируют американскую помощь Украине, украинские батареи выпускают всего несколько тысяч снарядов в день, что, возможно, составляет пятую часть от того, что выпускают российские батареи.

"Киеву повезло, что администрация президента США Джо Байдена заплатила американской оборонной фирме Boeing и ее партнеру, шведской компании Saab, за разработку GLSDB для Украины год назад, прежде чем республиканцы начали использовать свое незначительное большинство в Палате представителей США", - отмечает издание.

Контракт GLSDB стоил 33 миллиона долларов. Одна GLSDB - крылатая планирующая бомба GBU-39, прикрепленная к лишнему ракетному двигателю M26 - стоит 40 тысяч долларов.

"Украина может получить многие сотни GLSDB. При условии, конечно, что Boeing и Saab не потратят большую часть из этих 33 миллионов долларов на разработку", - акцентирует Forbes.

Вместе с тем указывается, что снаряды для артиллерии по-прежнему крайне необходимы Украине.

"Артиллерия ежедневно уничтожает боевые силы на обширной территории вблизи линии фронта. Боеприпасы глубокого удара, такие как GLSDB, предназначены для точечных рейдов, нацеленных на базовую инфраструктуру механизированной войны. Сети снабжения и управления, которые поддерживают и направляют боевые силы", - говорится в публикации.

В Forbes считают, что массированных ударов GLSDB не последует:

"Возможно, украинцы запустили несколько своих GLSDB по российским ракетным установкам всего в нескольких километрах от линии фронта. Но не ждите большого количества ударов планирующими бомбами малой дальности. Оружие не для этого. Появление GLSDB на самом деле не решает обостряющуюся артиллерийскую проблему Украины".

Украина впервые применила новейшую бомбу GLSDB

Как писал УНИАН россияне показали видео, на котором якобы присутствуют обломки инновационного оружия GLSDB. По данным российской стороны, боеприпас применили 13 февраля по цели, которая находилась возле города Кременная, что в Луганской области.

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