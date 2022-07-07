Радакин после разговора с главнокомандующим ВСУ отметил храбрость, мужество, смекалку, героизм защитников Украины в борьбе за независимость.

Глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин провел встречу с Валерием Залужным в Киеве.

Об этом глава британских Вооруженных сил написал в Twitter 7 июля.

Радакин после разговора с главнокомандующим ВСУ отметил храбрость, мужество, смекалку, героизм защитников Украины в борьбе за независимость.

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Британия может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", – написал Радакин.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра, но заверил, что британцы продолжат быть крепким союзником Украины.

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