Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько это нужно".

Объявляя о решении подать в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил украинцев, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Во время своего обращения Джонсон призвал Великобританию стать лидером в Европе по уровню поддержки Украины.

Также он обратился к украинцам и отметил: "Я знаю, что мы в Британии продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько это нужно".

Как писал УНИАН, Джонсон будет исполнять обязанности председателя Консервативной партии и правительства, пока не изберут нового премьера.

"Процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас. График будет объявлен на следующей неделе", - заявил он.

Отставка Борис Джонсона: что надо знать

Отставка Джонсона стала результатом беспрецедентного давления со стороны его правительства. В отставку подали ключевые фигуры правительства Джонсона - министры финансов и здравоохранения. За ними были новые увольнения. Всего сложили полномочия более 40 членов правительства.

Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. Заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и будучи пьяным домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

Еще 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

Уже 7 апреля премьер-министр объявил, что уходит в отставку.

Согласно последнему опросу британской компании YouGov, министр обороны Великобритании Бен Уоллес - главный претендент на роль следующего премьер-министра.

Вас также могут заинтересовать новости: