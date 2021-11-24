Уход Путина из Кремля будет неожиданным, прогнозирует Христо Грозев.

Российский президент Владимир Путин давно перешел уровень своей компетентности, а его уход из Кремля станет неожиданностью.

Об этом заявил главный расследователь международной организации Bellingcat, журналист Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Грозева, впервые с Путиным он столкнулся в 1995 году в мэрии Санкт-Петербурга. Сейчас он называет президента РФ "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно врет".

"Не нужно больше продолжать... Понятно мое мнение о нем", - заявил Грозев.

Отвечая на вопрос, почему Путин после агрессии против Украины остался рукопожатным в мире, журналист назвал его риторическим. По его мнению, после 2014 года Путин должен был "перейти в категорию сумасшедшего диктатора Лукашенко".

Читайте также"Может полыхнуть в любой момент": у Путина сделали странное заявление об Украине"Но я этого не вижу. Ближе к этому поведение [президента США Джо] Байдена, который назвал его убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее, а вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал Грозев.

Говоря о будущем уходе Путина из Кремля, расследователь пояснил, что спрогнозировать это невозможно.

"Мы не знаем, как этот режим уйдет. Но я уверен, что для нас будет неожиданностью, как он уйдет", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Грозев спрогнозировал, что Россия вернет Украине оккупированный Донбасс, а с Крымом будет иная ситуация.

Ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что у Украины должен быть сценарий на случай смерти Путина.

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Автор: Юрий Годован