Также нашими защитниками сбит один вертолет, 13 самолетов, а также 658 БпЛА и 65 вражеских ракет.

В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тысяч 450 уничтоженных оккупантов, а также 3 тысячи 854 единицы вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"В феврале 2024 года потери противника составили около 28 тыс. 450 человек личного состава. Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск", - заявил он.

В частности, по словам Павлюка, уничтожено 288 вражеских танков, 809 боевых бронированных машин, 878 артиллерийских систем, 24 РСЗО, 28 установок ПВО, два корабля, 939 единиц автотехники, 149 единиц спецтехники.

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Кроме этого, как заявил командующий, нашими защитниками сбит один вертолет, 13 самолетов, а также 658 БпЛА и 65 вражеских ракет.

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года Силами обороны Украины ликвидировано около 26220 человек личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск. В частности, в течение января уничтожено 339 танков, 686 боевых бронированных машин, 746 артиллерийских систем, 33 РСЗО, 38 установок ПВО, 937 единиц автотехники, 185 единиц спецтехники противника.

Кроме этого, нашими защитниками сбито 3 самолета, а также 479 БпЛА и 138 вражеских ракет.

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