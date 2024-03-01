Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили ряды российских захватчиков на 920 солдат.
Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили около 414 тыс 680 человек.
Также Силы обороны уничтожили на фронте много разнообразной военной техники, в частности:
- танков - 6610 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин - 12582 (+30);
- артиллерийских систем - 10106 (+36);
- средств противовоздушной обороны - 691 (+1);
- самолетов - 345 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7794 (+26);
- автомобильной техники и автоцистерн - 13206 (+54);
- специальная техника - 1611 (+10).
Кроме того, Силы обороны поразили 1000 РСЗО, 235 вертолетов, 1912 крылатых ракет, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 февраля, на фронте произошло 83 боевых столкновения. Оккупанты продолжали штурмовать украинские позиции на Авдеевском, Новопавловском, Херсонском и других направлениях.
По данным американских аналитиков Института по изучению войны (ISW); оккупанты продвинулись на запад от Авдеевки в поля к югу и юго-западу от Степного, а также на северо-запад от Ласточкино. При этом в Институте указали, что российские пропагандисты объявили о захвате Бердичева и Тоненького, а также о захвате большей части или всей Орловки. Однако, на фоне продолжающихся тяжелых боев, ISW не подтвердил захват этих населенных пунктов оккупантами.