За минувшие сутки поражено 36 артиллерийских систем, 30 боевых бронированных машин и 17 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили ряды российских захватчиков на 920 солдат.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили около 414 тыс 680 человек.

Также Силы обороны уничтожили на фронте много разнообразной военной техники, в частности:

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танков - 6610 (+17) единиц;

боевых бронированных машин - 12582 (+30);

артиллерийских систем - 10106 (+36);

средств противовоздушной обороны - 691 (+1);

самолетов - 345 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7794 (+26);

автомобильной техники и автоцистерн - 13206 (+54);

специальная техника - 1611 (+10).

Кроме того, Силы обороны поразили 1000 РСЗО, 235 вертолетов, 1912 крылатых ракет, одну подводную лодку, а также 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 февраля, на фронте произошло 83 боевых столкновения. Оккупанты продолжали штурмовать украинские позиции на Авдеевском, Новопавловском, Херсонском и других направлениях.

По данным американских аналитиков Института по изучению войны (ISW); оккупанты продвинулись на запад от Авдеевки в поля к югу и юго-западу от Степного, а также на северо-запад от Ласточкино. При этом в Институте указали, что российские пропагандисты объявили о захвате Бердичева и Тоненького, а также о захвате большей части или всей Орловки. Однако, на фоне продолжающихся тяжелых боев, ISW не подтвердил захват этих населенных пунктов оккупантами.

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