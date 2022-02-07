Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей вооружение, однако там говорят, что не планируют.

Германия подтвердила, что намерена передать Украине 5 тыс. военных касок.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Поступило официальное письмо о готовности Германии передать 5000 шлемов Украине, объявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", - написал Резников.

Кроме того, министр выразил надежду, что закупки оружия через агентство НАТО по поддержке и поставкам будут разблокированы, а также будут приняты положительные решения по другим запросам Украины.

Читайте такжеГермания подтвердила отказ поставлять оружие УкраинеКак сообщал УНИАН, Украина неоднократно просила ФРГ предоставить ей вооружение. Однако глава МИД Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

26 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила о планах поставить Украине 5 тысяч касок в рамках оборонной помощи. Ранее Украина не получала официального подтверждения об этом.

Как заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, Германия блокирует приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке), и Украина просит прекратить эти действия.

Вас также могут заинтересовать новости: