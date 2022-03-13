Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд, отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Российские войска на оккупированной украинской территории делают обыски среди местного населения и переодеваются в форму Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 в социальной сети Facebook.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд", - говорится в сообщении.

"В нарушение требований международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, осуществляет обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины", - отмечается в сообщении.

В то же время сказано, что морально-психологическое состояние войск противника, который принимал участие в боях с украинскими войсками, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов по выполнению приказов.

ВСУ вместе с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки было уничтожено два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

13 марта стало известно, что взрывы впервые прогремели во Львовской области - противник совершил авиаудар по Яворовскому полигону.

Врагу удалось захватить небольшую часть украинской территории.

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