Россиян заставили отступить, как и в случае с Киевской областью, и с островом Змеиный.

Потенциальное бегство рашистов из Херсона — это результат активных действий ВСУ, которые проводят контрнаступление на юге. Оккупанты совершают такой же "жест доброй воли", как и в случае с Киевской областью и островом Змеиный.

Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в четверг, 10 ноября: "Так же как враг выходил из Киева, Харьковщины, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — это результат наших активных действий. Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству".

Громов добавил, что сейчас в Генштабе ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть так называемый выход врага из Херсона. Однако наступательная операция украинских защитников продолжается, согласно ранее намеченному плану. Обо всех действиях Вооруженных сил командование будет рассказывать в официальных сводках.

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Оккупанты убегают из Херсона: что известно

Утром 9 ноября поступила информация о подрыве россиянами пяти мостов в Херсонской области. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что у рашистов "обвалился фронт".

В тот же день Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска с правого на левый берег Днепра и организовать оборону по рубежу реки. Якобы защищаться на территории западной части Херсонщины "нецелесообразно".

Российский генерал Сергей Суровикин, который командует оккупационными войсками в Украине, назвал причиной бегства проблемы со снабжением. Они возникли в результате ударов ВСУ по логистическим цепочкам и складам с боеприпасами.

После этого в Офисе президента Украины сообщили, что пока нет признаков отступления РФ из Херсона. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, он верит данным разведки, а не вражеским заявлениям.

Руководитель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли прокомментировал заявление россиян. Он считает, что в случае отступления отвод войск может длиться несколько недель.

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