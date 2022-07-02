Украинские защитники ликвидировали уже более 35,5 тысячи оккупантов.

Появилось видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" украинскими бойцами.

Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским ЗРПК "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

"Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – добавили в Генштабе.

Потери России на войне в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля уже ориентировочно составили 35 тысяч 750 личного состава. Также российская армия потеряла:

танков ‒ 1577

боевых бронированных машин ‒ 3736

артиллерийских систем – 796

РСЗО – 246

средства ПВО – 105

самолетов – 217

вертолетов – 186.

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