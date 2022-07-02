ВСУ уничтожили  российский ЗРПК "Панцирь-С1" / скриншот

Появилось видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" украинскими бойцами.

Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским ЗРПК "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

"Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – добавили в Генштабе.

Потери России на войне в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля уже ориентировочно составили 35 тысяч 750 личного состава. Также российская армия потеряла:

  • танков ‒ 1577
  • боевых бронированных машин ‒ 3736
  • артиллерийских систем – 796
  • РСЗО – 246
  • средства ПВО – 105
  • самолетов – 217
  • вертолетов – 186.

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