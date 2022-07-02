Появилось видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" украинскими бойцами.
Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским ЗРПК "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.
"Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – добавили в Генштабе.
Потери России на войне в Украине
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля уже ориентировочно составили 35 тысяч 750 личного состава. Также российская армия потеряла:
- танков ‒ 1577
- боевых бронированных машин ‒ 3736
- артиллерийских систем – 796
- РСЗО – 246
- средства ПВО – 105
- самолетов – 217
- вертолетов – 186.
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