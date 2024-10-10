ВСУ удалось поразить склад горюче-смазочных материалов.

Сегодня в ночь на 10 сентября, Силы обороны Украины успешно ударили по российской авиабазе "Ханская", которая находится более чем в 400 км от линии фронта в Адыгее.

Как отмечают аналитики Defense Express, в результате удара вполне возможно удалось задеть склад с боеприпасами, поскольку сообщалось об эвакуации жителей поселка Родниково рядом с авиабазой.

При этом, как указывают эксперты, несмотря на то, что аэродром позиционируется как учебная авиабаза Краснодарского авиационного училища, на самом деле она уже давно используется как военный аэродром. Об этом свидетельствуют публичные актуальные спутниковые снимки от ESA.

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Эксперты объясняют, что размеры российских истребителей типа Су-30, Су-34 и Су-35 очень сильно отличаются от размеров учебно-тренировочных L-39 (размах крыла 15 метров против 9,5 метра). Кроме того, большинство российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков имеет голубой камуфляж:

"На спутниковом снимке за 6 сентября на авиабазе замечено 12 таких самолетов, что точно соответствует штатной численности эскадрильи тактической авиации".

О каких именно боевых самолетах идет речь, сказать невозможно из-за малого разрешения изображений, однако в ближайшее время должны появиться более качественные спутниковые снимки, которые позволят оценить реальный масштаб поражения, добавляют эксперты.

ВСУ ударили по российской авиабазе - что известно

Как сообщали российские СМИ, в ночь на 10 октября, беспилотники атаковали военный аэродром в Адыгее. На видео из соцсетей видно мощные вспышки на аэродроме, а также звуки взрывов.

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Как сообщил впоследствии глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, на аэродроме поражен склад горюче-смазочных материалов.

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