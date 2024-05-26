Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. Детали читайте на сайте УНИАН.

За прошедшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение. Враг нанес 10 ракетных ударов 13-ю ракетами, 40 авиаударов, 1001 удар дронами-камикадзе. Также оккупанты совершили 3604 обстрела из различных видов вооружения, 96 из них - из РСЗО.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, уже с начала текущих суток на фронтах российско-украинской войны произошло 35 боевых столкновений. Захватчики совершили 529 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Враг нанес три авиаудара с применением трех управляемых авиабомб.

Также, в ночь на 26 мая 2024 года, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА. Сбито 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 "Shahed".

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"На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отбита, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения. Российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Вместе с тем, враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы - продолжается бой. В то же время, наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны", - отметили в Генштабе.

Вчера враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток происходили шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении наши воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского. Потери врага уточняются.

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока - в настоящее время противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбиты, а восемь боестолкновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.

На Кураховском направлении украинские воины уже отбили атаку оккупантов районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении, неподалеку Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

На Ореховском направлении продолжается бой в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение потерь на Харьковщине. По его словам, потери агрессора в 8 раз превосходят украинские.

Как сказал Зеленский, за неделю на фронте погибает 2-3 тысячи российских военных.

Сегодня Зеленский записал видеообращение из Харькова. По его словам, Россия собирает еще одну группировку войск у украинской границы и готовится к новой попытке наступления.

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