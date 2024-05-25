Также Зеленский объяснил, почему даже временное прекращение огня не имеет смысла.

На Харьковском направлении, где россияне наступают уже больше двух недель, потери агрессора в 8 раз превосходят украинские. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам из стран Средней Азии.

"Харьковский "прорыв". Сколько уже прошло – две недели? Жертвы – 1 к 8. Один украинец, восемь русских. Военные жертвы", – говорит президент.

По его словам, в неделю на фронте погибает 2-3 тысячи российских военных.

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Зеленский отметил, что Владимиру Путину плевать на потери российской армии. Однако договариваться о прекращении огня ради снижения украинских потерь бессмысленно, поскольку РФ нарушает подобные договоренности, что уже не раз происходило в период с 2014 по 2022 год на Донбассе.

"Как будет выглядеть прекращение огня сегодня. Вот они сейчас зашли в Харьковскую область, до 10 км прошли, вот они встали. Если у нас сейчас прекращение огня, значит тяжелая техника, которая не подошла - они не смогли подойти из-за нашей артиллерии - их тяжелая техника будет подъезжать. Кто берет ответственность, что русские не подведут технику? Как ты их остановишь физически? Они за сутки дойдут. А ты сутки будешь взывать к порядку, к договоренностям, которые были. Поэтому это для нас очень опасно", – рассказал Зеленский.

Вместе с тем президент отметил, что в подобных договоренностях о прекращении огня был бы смысл, если бы линия соприкосновения проходила по линии государственной границы.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Как писал УНИАН, в районе Волчанска сейчас идут бои по реке Волчья. По словам местного депутата Богдана Ткачука, северная часть города захвачена или находится в серой зоне. Оккупанты пытались пересечь реку, но пока это им не удается.

Также мы писали, что Украина планирует контратаку на российские войска под Харьковом. Оккупанты не смогли достичь своей цели по созданию буферной зоны до 30 км.

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