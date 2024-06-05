Судя по внешнему виду, политик действительно пошел на поправку.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал первое публичное заявление со времени покушения на его жизнь, совершенного в середине мая. Обращение к гражданам он записал на видео.

В довольно длинной 14-минутной речи, глава словацкого правительства рассказал, что думает о покушении на него, а также о своих дальнейших планах.

"Для меня настало время сделать первый шаг, и это прощение. Я не испытываю никакой ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня", - говорит Фицо.

Словацкий премьер обещает не подавать в суд на своего обидчика, чтобы требовать денежной компенсации. Вместе с тем Фицо отметил, что покушение на него не является проявлением безумия отдельного радикала.

"Он был просто посланцем зла и политической ненависти, которую политические неудачники и растерянная оппозиция развивают в Словакии до неуправляемых масштабов. Было ожидаемым, что антиправительственные медиа, финансируемые из-за рубежа политические организации и оппозиция начнут преуменьшать значение покушения на меня", - заявил премьер.

Говоря о планах, Фицо пообещал вернуться к работе во главе правительства в ближайшие недели - ориентировочно в конце июня или начале июля.

Покушение на Роберта Фицо

Как писал УНИАН, 15 мая известный словацкий писатель и оппозиционный активист 71-летний Юрай Цинтула совершил покушение на жизнь словацкого премьера, несколько раз выстрелив в него из пистолета. Чиновник получил ранение в живот.

Фицо с тяжелыми ранениями был госпитализирован и перенес несколько операций, но в конце концов врачам удалось предотвратить угрозу для его жизни.

По данным издания Politico, правоохранителям задержанный нападавший объяснил, что чувствовал себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после изменений, введенных правительством Фицо с момента его прихода к власти в октябре 2023 года. Одной из главных причин недовольства оппозиционера было решение Фицо прекратить военную помощь Украине.

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