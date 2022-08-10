Марченко напомнил о необходимости уничтожить Крымский мост.

Украина будет освобождать оккупированный Крым военным путем, от полуострова никто не отказывался.

Об этом заявил "РБК-Украина" генерал-майор Дмитрий Марченко, ранее руководивший обороной Николаева. Недавно он снова вернулся в этот прифронтовой город.

"Крым - это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", - заверил он.

Необходимой мерой для лишения оккупантов возможности усиливать свои войска генерал назвал уничтожение Крымского моста.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.