Объемов газа в Донецкой области для использования осталось на неделю-две.
Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.
"Газа в области осталось на неделю-две. Причиной этого стало повреждение газопровода. Устранить аварийную ситуацию возможности нет, поскольку там ведутся боевые действия. Жители, использующие газ для бытовых нужд, должны перейти на электрические приборы", - говорится в сообщении.
Над работой котельных в отопительный период власть сейчас работает.
"Сейчас ситуация контролируемая. Официальных разъяснений от "Донецкоблгаза" ждем в ближайшее время", - отметил Требушкин.
Напомним, Луганщина осталась без света и воды, оккупанты воруют газ из местного газопровода. Уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось, подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.