Официальных разъяснений от "Донецкоблгаза" ждут в ближайшее время.

Объемов газа в Донецкой области для использования осталось на неделю-две.

Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.

"Газа в области осталось на неделю-две. Причиной этого стало повреждение газопровода. Устранить аварийную ситуацию возможности нет, поскольку там ведутся боевые действия. Жители, использующие газ для бытовых нужд, должны перейти на электрические приборы", - говорится в сообщении.

Над работой котельных в отопительный период власть сейчас работает.

"Сейчас ситуация контролируемая. Официальных разъяснений от "Донецкоблгаза" ждем в ближайшее время", - отметил Требушкин.

Напомним, Луганщина осталась без света и воды, оккупанты воруют газ из местного газопровода. Уцелевших объектов жизнеобеспечения в области почти не осталось, подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.

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