Продолжаются бои вокруг Попасной, в Рубежном и Воеводовке.

Луганщина живет без коммуникаций, в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Область осталась без коммуникаций, сегодня орки еще перебили магистральный газопровод - теперь полный комплект, точнее его отсутствие - нет света, воды, газа. Работаем над восстановлением мобильной связи", - отметил он.

Гайдай отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск-Бахмут. "Пока ждем, надеемся через несколько дней завезти гуманитарные грузы для тех, кто остался, а это более 40 тысяч жителей", - написал глава ОВА.

Также он добавил, что продолжаются бои вокруг Попасной, горячее в Белогоровке. Украинские защитники продолжают "охотиться на россиян, перешедших на наш берег - зачистка продолжается".

"До сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что эвакуация до сих пор невозможна. "Рисковать мы не можем. Как только наши защитники отбросят рашистов от дороги на расстояние, с которого те не смогут палить по "пути жизни", эвакуация возобновится", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, российские оккупанты перебили магистральный газопровод в Северодонецке, следовательно для предотвращения более серьезной аварии газораспределительные станции перекрыты.

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