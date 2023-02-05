Украинские воины попали в ряд районов сосредоточения живой силы противника, отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили пункт управления врага, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

Об этом утром, 5 февраля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке в Facebook. В сообщении отмечается, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетных комплексах.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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5 февраля утром Генштаб ВСУ поделился, что вражеские усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на ряде направлений - Авдеевском, Лиманском, Новопавловском и Бахмутском. Возле девяти населенных пунктов украинские воины отразили атаки врага. В частности, бои были в районе Бахмута.

Враг несет значительные потери во время наступательных действий. Стоит отметить, что потери России в Украине уже составляют около 130 590 врагов.

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