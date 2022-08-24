Луганщина приняла на себя больше всего ударов.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай честно рассказал, почему военные вышли из Северодонецка. Некоторые продолжают искать "зраду" и утверждают, что наши защитники якобы "сдали" город. Однако это совсем не так.

Об этом Гадай рассказал в интервью изданию "Северодонецк онлайн".

"Тогда не было еще в достаточном количестве оружия. Именно того, о котором сейчас мы славно вспоминаем. Те самые MLRS, HIMARS.. Тогда такого не было. Сдерживать все то рашистское нашествие было очень трудно. В Киев, Чернигов, Сумы они заходили, как говорят военные, "на броне". Они реально верили, что их здесь встретят "с караваями", с флагами, с фотографиями "карлика бункерного". Они там ошиблись. Здесь у них не было никаких сомнений, что будет происходить. Здесь они четко понимали, что здесь будут бои. И они продолжались с первого дня, они были достаточно жесткими", - отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации.

Гайдай напомнил, что Луганщина "приняла" на себя наибольшее количество обстрелов. Наши защитники стойко держали регион, однако тогда рашисты имели преимущество и уничтожили все позиции ВСУ.

"Самые тяжелые бои выпали на долю Луганской области. Возможно ли было бы удержать Северодонецк? Если бы мы имели то, что имеем сейчас, и сейчас эти бои начались бы, то, возможно, удержали бы... Сейчас у рашистов происходит "бавовна" на складах, раньше такой возможности не было. У них было преимущество по артиллерии", - добавил Гайдай.

Он подчеркнул, что решение отходить из Северодонецка принимали не военные, которые стояли на позициях. "Цепляться" уже было не за что. А стоять на позициях, чтобы украинские защитники просто погибали - тогда это было не нужно. Мы защищали армию, подчеркнул Гайдай. Рашисты "затормозили" сразу, когда они зашли в Лисичанск. ВСУ сделали на Луганщине все, что на тот момент могли сделать.

Напомним, 25 июня председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российские оккупанты полностью захватили и контролируют город Северодонецк. ВСУ отошли на более подготовленные оборонительные позиции.

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