Возглавить этот союз может Франция, или Британия, считает Михаил Жирохов.

НАТО не выдержало испытания Украиной и первым вооруженным конфликтом в Европе. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"НАТО оказалось неспособным его локализовать, потушить. Ответить на те вызовы, которые были. Поэтому европейские политики будут сейчас искать возможности для формирования нового союза. О НАТО в ближайшее время, думаю, можно будет забыть. И этот союз будет основан на более практических мыслях всех политиков. И он будет зависеть от того, кого они будут считать врагом", - сказал Жирохов.

Эксперт пояснил, что противостояние между Европой и Россией только набирает обороты. Поэтому в этих условиях Европа должна делать определенные шаги для укрепления собственных оборонных возможностей.

Видео дня

"Может быть реанимирован проект - Балтийские страны, Украина, Польша, Румыния. Такие планы были. Второй вопрос - во главе с кем. Сейчас начинается историческое противостояние, оно уже веками идет - Франция или Германия. И от этого зависит все оборонное будущее Европы", - добавил Жирохов.

Армия Европы: что известно

Накануне во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу создать собственные вооруженные силы. Он также отметил, что без Украины, у Европы будет недостаточно сил для противостояния России.

На это заявление отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что Европа не будет создавать общую армию.

Вас также могут заинтересовать новости: