При этом Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО "в обозримом будущем".

Канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что военная поддержка Украины будет продолжаться и после завершения войны с Россией. Об этом он заявил в интервью Welt.

"В будущем нам также придется поговорить о гарантиях безопасности, и эти гарантии включают в себя вопрос о том, насколько сильно мы будем вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", – заявил Шольц.

В то же время, он не ответил на вопрос о том, какие гарантии безопасности могут быть обеспечены для Украины в послевоенное время, и призвал "сосредоточиться на том, что происходит".

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Относительно членства Украины в НАТО, Шольц заявил, что "всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет".

Он объяснил это тем, что "критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может".

Гарантии безопасности для Украины

На саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский призвал определиться насчет гарантий безопасности для Украины к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Также президент призвал союзников обсудить реализацию украинской формулы мира.

Кроме того, по итогам саммита были достигнуты договоренности в вопросе поставки истребителей для Украины и украинское Минобороны объявило, что самолеты F-16 могут появиться в нашем небе уже осенью.

Ранее Шольц заявлял, что намерение союзных стран начать обучение украинских пилотов на истребителях - это четкий сигнал для России о том, что ей не удастся одержать победу в долгосрочной войне.

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