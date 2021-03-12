Франция хочет, чтобы Россия повлияла на своих боевиков / Фото: REUTERS

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер призывает Российскую Федерацию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе с целью выполнения Минских соглашений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом де Ривьер заявил во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам посла, Франция и Германия в рамках "нормандской четверки" призывают Россию и Украину обеспечить прогресс в полном выполнении Минских соглашений в соответствии с выводами саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии, который состоялся в декабре 2019 года.

"Мы не согласны с российской риторикой по обвинению только Украины за застой (в исполнении Минских соглашений). Мы призываем Россию взять ее обязательства и использовать влияние, которое она имеет, на де-факто "представителей" тех районов, которые не контролируются украинским правительством", - подчеркнул де Ривьер.

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Автор: Виталий Саенко