Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер призывает Российскую Федерацию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе с целью выполнения Минских соглашений.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом де Ривьер заявил во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".
По словам посла, Франция и Германия в рамках "нормандской четверки" призывают Россию и Украину обеспечить прогресс в полном выполнении Минских соглашений в соответствии с выводами саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии, который состоялся в декабре 2019 года.
"Мы не согласны с российской риторикой по обвинению только Украины за застой (в исполнении Минских соглашений). Мы призываем Россию взять ее обязательства и использовать влияние, которое она имеет, на де-факто "представителей" тех районов, которые не контролируются украинским правительством", - подчеркнул де Ривьер.
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