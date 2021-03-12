В Париже не поддерживают обвинения России, якобы только Украина не выполняет Минские соглашения.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер призывает Российскую Федерацию использовать влияние на контролируемых ею боевиков на Донбассе с целью выполнения Минских соглашений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом де Ривьер заявил во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам посла, Франция и Германия в рамках "нормандской четверки" призывают Россию и Украину обеспечить прогресс в полном выполнении Минских соглашений в соответствии с выводами саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии, который состоялся в декабре 2019 года.

"Мы не согласны с российской риторикой по обвинению только Украины за застой (в исполнении Минских соглашений). Мы призываем Россию взять ее обязательства и использовать влияние, которое она имеет, на де-факто "представителей" тех районов, которые не контролируются украинским правительством", - подчеркнул де Ривьер.

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Автор: Виталий Саенко