По словам специалиста, есть две проблемы.

Дронами на оптоволокне действительно можно протягивать оптику для связи на передовой. И некоторые подразделения уже пробовали это делать.

Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш". Однако, по его словам, есть две существенные проблемы.

Во-первых, скорость передачи данных по такому каналу является невысокой. Речь идет о 5-20 мегабитах.

Видео дня

Во-вторых, такие линии недолговечны:

"Ее рвут люди, животные, техника, взрывы, природные явления".

Поэтому, как отметил "Флеш", это решение является рабочит только там, где можно проложить оптику на безопасных участках. К тому же, надо иметь наборы для соединения оптики и уметь работать ними в полях.

Связь на передовой

Украинские защитники для связи полагаются как на военные технологии, так и на спутниковую связь. В том числе, речь идет об американских Starlink, выпускаемых компанией миллиардера Илона Маска.

Недавно агентство Reuters сообщило, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной системе, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, Маск заявил, что Reuters "врет":

"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях", – написал он.

Вас также могут заинтересовать новости: