Дронами на оптоволокне действительно можно протягивать оптику для связи на передовой. И некоторые подразделения уже пробовали это делать.
Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш". Однако, по его словам, есть две существенные проблемы.
Во-первых, скорость передачи данных по такому каналу является невысокой. Речь идет о 5-20 мегабитах.
Во-вторых, такие линии недолговечны:
"Ее рвут люди, животные, техника, взрывы, природные явления".
Поэтому, как отметил "Флеш", это решение является рабочит только там, где можно проложить оптику на безопасных участках. К тому же, надо иметь наборы для соединения оптики и уметь работать ними в полях.
Связь на передовой
Украинские защитники для связи полагаются как на военные технологии, так и на спутниковую связь. В том числе, речь идет об американских Starlink, выпускаемых компанией миллиардера Илона Маска.
Недавно агентство Reuters сообщило, что США могут лишить Украину доступа к жизненно важной системе, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, Маск заявил, что Reuters "врет":
"Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях", – написал он.