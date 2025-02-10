Из-за таких БПЛА использование легковой техники на фронте становится все более опасным.

В последнее время на фронте "в серьезных масштабах" начали появляться дроны на оптоволокне. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Гриценко, начальник штаба 4 батальона "Сила свободы" бригады НГУ "Рубеж".

"Со стороны противника использование оптоволокна – это огромная проблема. Это огромная проблема для логистики. Они не работают этими оптоволоконными дронами по переднему краю. Поэтому нам приходится использовать только бронеавтомобили. Легковой пикап – это быстрое средство доставки, но опасное", – отметил Гриценко.

Он также рассказал, каким образом удается бороться с этими дронами. Военный объяснил, что средства РЭБ против таких типов БПЛА бессильны.

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"Мы боремся тем, что выставляем по маршруту огневые точки с помповыми винтовками, ружьями. Они акустически обнаруживают средства БПЛА вражеские и помогают сбивать. Сейчас это наиболее эффективный способ бороться. РЭБы против оптоволокна ничего не сделают, а вот помповое ружье позволяет его сбить", – пояснил Гриценко.

Дроны на оптоволокне: что известно

Российские оккупанты активно используют дроны на оптоволокне на фронте. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", россияне регулярно получают такие БПЛА, тогда как для украинских сил это "что-то недосягаемое". Исключением являются самые результативные подразделения, которые самостоятельно их закупают или собирают.

В Украине ведутся разработки и усовершенствования имеющихся дронов на оптоволокне. Так, журналисты Defense Express рассказали, что уже есть оптоволоконные дроны, способные лететь на расстояние до 41 километра.

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