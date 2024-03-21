В день перед атакой, 19 марта, на территории аэродрома находились 11 самолетов, среди них 9 бомбардировщиков.

Город Энгельс Саратовской области РФ сегодня ночью оказался под атакой украинских дронов. Российские соцсети сообщали о громких взрывах.

В Энгельсе расположен военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолеты, которые атакуют цели в Украине.

Как сообщают "Схемы", ссылаясь на спутниковые снимки, в день перед атакой, 19 марта 2024 года, на территории аэродрома находились 11 самолетов.

Видео дня

В частности, среди них 9 бомбардировщиков: 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.

Удар по Энгельсу - что известно

В ночь на 20 марта неизвестные беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области России. Прокремлевский канал SHOT отмечает, что над городом было слышно от двух до четырех громких звуков взрывов. По словам очевидцев, "дрожали окна в рамах".

Впоследствии источники УНИАН подтвердили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечает военный эксперт Иван Ступак, российские источники утверждают, что произошла повторная детонация, а это свидетельствует о том, что "прилет был удачным и точным".

"Что не просто на какой-то пустой ангар или просто в поле. То есть попало куда-то, где хранилось что-то. И теперь это что-то взрывается повторно. Кроме самого беспилотника. То есть предварительно осторожно говорим, что удар был точным, и надеемся на продолжение", - отметил эксперт.

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