На обнародованном росСМИ видео 3-тонную бомбу запускает истребитель Су-34.

Российские оккупанты начали запускать по Украине планирующие бомбы весом в три тонны.

Как сообщило издание ASTRA, для противодействия украинским ПВО россияне начали модернизировать советские ФАБы комплексами УМПК, после чего на них появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с российской территории.

Издание указало, что на днях были обнародованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес - в ФАБ-3000 около половины веса составляет взрывчатка. На обнародованном росСМИ видео 3-тонную бомбу запускает истребитель Су-34.

Видео дня

На это видео уже отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он ометил, что российское минобороны публично хвастается, как сбрасывает по Украине ФАБ-3000 – это бомба, весящая 3 тонны.

"Делают они это из самолетов Су-34, которые базируются на аэродромах, которые мы должны уничтожать, чтобы защитить наших людей. Для этого нам нужно разрешение на удары вглубь россии западным оружием, чтобы эти самолеты больше не сбрасывали эти бомбы. Одно такое решение может уберечь много жизней", - подчеркнул Ермак.

Война в Украине: новости

Оккупанты пытаются растягивать силы и средства ВСУ на фронте, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Российские захватчики за прошедшие сутки больше всего шли на штурм на Покровском направлении. В частности, Силам обороны Украины удалось отбить 40 российских штурмов на этом направлении.

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