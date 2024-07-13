Отмечается, что ранее Украина могла предполагать причины взлетов российских Ту-95.

После того, как оккупанты начали использовать авиабазу "Оленья" для снаряжения ракетами стратегических бомбардировщиков Ту-95, стало труднее прогнозировать возможную ракетную атаку по Украине.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович. Он пояснил, что ранее украинская сторона понимала, что идет снаряжение ракетами и какое время нужно на это снаряжение.

"И мы понимали вероятность атак этими ракетами по Украине. Сейчас они сделали все необходимые условия для снаряжения этими ракетами в "Оленьей". И они откуда взлетают, туда и возвращаются. И нам сейчас значительно труднее прогнозировать возможную атаку по Украине этими ракетами. Поскольку раньше мы могли определить, это тренировочный полет, или с высокой вероятностью, или с низкой. Сейчас такой информации стало меньше. Поэтому надо серьезно относиться к каждому взлету Ту-95", - сказал Петрович. Видео дня

Снаряжение ракетами стратегических бомбардировщиков Ту-95

Накануне в сети появилась информация, что после массированного ракетного удара России по территории Украины 8 июля 2024 года, РФ не осуществляла передислокацию Ту-95МС.

Зато уже 11 июля самолеты оккупантов выпустили четыре крылатые ракеты на Хмельницкий. На фоне того, что борта не садились на авиабазу "Энгельс-2" или "Дягилево" для снаряжения ракетами, это означает, что они сразу снаряжаются ракетами на авиабазе "Оленья".

Ту-95МС - что известно

Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-95МС для ракетных ударов по территории Украины. В частности, во время удара 8 июля в Киеве в результате атаки погибли 33 человека, 125 пострадали, из них десять детей. Еще 11 человек удалось спасти.

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