В субботу, 12 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что сегодня пилоты F-16 выполняют боевые задачи на разных направлениях "в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам".
"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!" - отметили в ведомстве.
И добавили, что все обстоятельства трагедии устанавливает межведомственная комиссия, которая уже начала свою работу. Подробности гибели лётчика Воздушные силы не приводят.
Первый случай катастрофы F-16 в Украине.
Как ранее сообщал УНИАН, 26 августа 2024 года во время массированного обстрела погиб украинский летчик Алексей Месь. Он вступил в свое последнее сражение, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат, сообщали Воздушные силы.
В феврале 2025 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Украина летом сбила свой истребитель F-16 из-за действий США. Отмечалось, что когда F-16 прибыли в Украину, администрация тогдашнего президента США Джо Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своего от врага.
В начале марта главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский обещал, что результаты расследования по катастрофе F-16 будут всем известны в ближайшее время. Он добавил, что "мы не собираемся это скрывать". На вопрос, мог ли истребитель быть сбит дружеским огнем, Сырский ответил, что пока ничего не может комментировать до появления результатов.