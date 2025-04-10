По словам эксперта, украинские пилоты раскрыли скрытый потенциал этих истребителей.

Истребители F-16 активно используются на линии боевого соприкосновения и в приграничных участках. Они качественно работают как один из элементов противовоздушной обороны Украины. Об этом рассказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского Радио".

"Наши F-16 работают в зоне вражеского ПВО и они незаметны для вражеского ПВО. Поэтому здесь я бы заметил, что на самом деле F-16 очень качественно работают как один из элементов противовоздушной обороны, если мы говорим о воздушной компоненте. Я еще в начале передачи нам F-16, когда только появилась информация, что мы получим эти самолеты, заметил, что Lockheed Martin еще узнает о новых характеристиках своих F-16, когда в этих самолетах появятся украинские пилоты. И на самом деле мы это видим. Потому что то, что сейчас делают наши пилоты - это поражает некоторых натовских офицеров. Как и поражала работа наших военных на системах Patriot, на других системах ПВО, на другом вооружении, которое нам передавали наши партнеры. То есть то, что мы делаем - это выходит за рамки, потому что мы все же боремся за свободу", - поделился эксперт.

Храпчинский отметил, что самолеты, которые союзники передали Украине, позволяют эффективно противодействовать крылатым ракетам и ударным дронам врага. Эксперт подчеркнул, что чем больше истребителей будет у нашей страны, тем лучше будет защищено украинское небо.

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"Возвращаясь к F-16-м, надо заметить, что на самом деле более весомым элементом противодействия крылатым ракетам и ударным дронам является увеличение самолетов F-16 и появление самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab, который нам обещала Швеция. Я думаю, что в этом году осуществится не только передача Saab, но и дополнительно, возможно, будет передача Gripen", - добавил он.

Храпчинский объяснил, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются "летающими радарами", которые на высоте видят все, что происходит вокруг них на 600 км. По его словам, координация действий со стороны этих самолетов позволит в режиме отсутствия обнаружения на средствах радиолокации самолетов F-16 отрабатывать по определенным целям.

"Понятно, что надо увеличение некоторых инструментов противодействия, то есть ракет класса воздух-воздух. Понятно, что в основном работа по "шахедам" будет за счет пушек, которые есть на борту самолета. Но опять-таки, я думаю, что это будет эшелонированная система, которая будет закрывать определенные регионы, а в других регионах и дальше будут работать мобильные огневые группы или другие системы вроде зенитных дронов", - заявил эксперт.

Также Храпчинский высказался о важности средств радиолокации, которые позволяют обнаруживать любые воздушные цели. Он подчеркнул, что насыщенная система современных средств радиолокации позволит Украине отличать, когда находится одна или несколько целей в воздушном пространстве.

"Именно поэтому была проблема по перехвату в воскресенье баллистических ракет, потому что враг, условно говоря, использовал "слепые зоны". Поэтому надо подчеркивать, что это не техническая проблема невозможности перехвата, это техническая проблема малого наличия средств", - резюмировал эксперт.

F-16 в Украине - важные новости

Напомним, что издание РБК-Украина в начале апреля писало о том, что к развертыванию в Украине готовят новые истребители F-16. Также продолжаются учения украинских пилотов.

Кроме того, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, почему Mirage и F-16 не уничтожают российские наземные цели. Он отметил, что советские самолеты были адаптированы под западные ракеты во время вступления стран восточной Европы в НАТО.

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