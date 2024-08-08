По словам Алексея Мельника, применять предоставленные Украине истребители над территорией страны-агрессора было бы безрассудно.

Применять предоставленные Украине истребители F-16 над территорией России было бы очень безрассудно. Об этом в интервью Oboz.UA сказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, вероятность того, что F-16 будет там сбит или поражен, очень высока.

"Для таких миссий лучше применять беспилотные летательные аппараты, дроны или ракеты, которые у Украины есть. Так что я считаю, что к такому ограничению нам надо относиться абсолютно спокойно", - подчеркнул Мельник. Видео дня

В то же время он предполагает, что F-16 могли в помогать освобождать временно оккупированный Крым, хотя "а этом этапе это если не нереалистично, то чрезвычайно проблематично".

"Но как мы знаем, Силы обороны Украины интенсивно работают над уничтожением противовоздушной обороны Крыма как с помощью наземных комплексов, так и авиации. Поэтому теоретически можно предположить, что в определенный момент F-16 смогут сначала приблизиться к полуострову, а затем выполнять задачи уже над самим полуостровом. Но, вероятнее всего, это перспектива не сегодняшняя и не завтрашняя", - резюмировал эксперт.

F-16 в Украине - последние новости

Напомним, 4 августа были показаны первые истребители F-16, которые передали Украине западные партнеры. Президент Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять эти самолеты, но отметил, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

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