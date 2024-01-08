Отмечается, что уже проведена оценка аэродромов.

В рамках программы интеграции многоцелевого самолета F-16 в систему Сил обороны Украина провела оценку аэродромов и сейчас осуществляет подготовку и защиту соответствующей инфраструктуры, чтобы принять западные истребители. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы происходят одновременно. Работаем над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека", - написал Павлюк.

Он отметил, что сейчас проведена оценка аэродромов, также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ.

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"Внутри Украины продолжается сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов. Замечу, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач. И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать собственные способности и приобретать новые", - отметил первый заместитель министра обороны Украины.

Истребители F-16 для Украины - что сообщалось

По словам представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, западные современные истребители очень серьезно изменят ход войны в Украине. По его объяснению, они помогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска. Игнат подчеркнул, что Украине нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

В июле министр обороны Украины на тот момент Алексей Резников отметил, что Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытия, обеспечение, заправочные станции и т. д.) Для получения многоцелевых истребителей F-16 четвертого поколения. по словам министра, он говорил об этом с Анитой Ананд - министром обороны Канады, у них нет самолетов F-16, но готовы помочь Украине в вопросе развития необходимой инфраструктуры.

Резников отметил, что как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать - в этот момент партнеры будут принимать решения по передаче самолетов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что содержание истребителей F-16 требует миллиарды долларов, поэтому на то, чтобы построить воздушные силы с достаточным количеством современных самолетов Украине понадобится время. В частности, на 10 самолетов F-16 необходимо 2 миллиарда долларов.

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