Как отмечается, от имеющегося плацдарма на Херсонщине до оккупированного Крыма лишь 60 км.

Украина планирует начать наступление на временно оккупированном левом берегу Херсонской области после получения от Норвегии американских истребителей F-16.

Как пишет немецкое издание Welt, Вооруженные силы Украины еще с октября 2023 года удерживают плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левобережье. Сбитие нескольких самолетов РФ ослабило давление оккупационной авиации, что позволило украинским войскам отражать вражеские атаки еще эффективнее. Сейчас захватчики несут там большие потери.

"От украинского плацдарма на Днепре до Крыма всего примерно 60 км. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия передаст в течение ближайших нескольких месяцев, Украина может перейти от обороны к наступлению", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, одной из главных причин роста успеха украинских контратак станет уничтожение российских радиолокационных установок и позиций ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, последние украинские удары демонстрируют, что РФ до сих пор не справилась с проблемой своей ПВО.

Истребители F-16 для Украины

В Пентагоне сообщали, что украинские пилоты продолжают проходить подготовку на истребителях F-16. Она должна завершиться через несколько месяцев.

Первые украинские пилоты уже прошли базовую подготовку к полетам на F-16 в Великобритании. Обучение, которое началось в августе, прошли шесть опытных летчиков.

На днях стало известно, что Норвегия отправит два американских истребителя F-16 в Данию для учений украинских пилотов,

В МВД ВСУ заявили, что когда в небе Украины появятся F-16, это будет черный день для армии РФ.

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