Сообщается, что в приоритете – американские истребители F-16, а на втором месте – шведские самолеты JAS 39 Gripen.

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук назвал главные современные самолеты, в которых нуждается Украина во время войны.

"Мы выбрали приоритеты. На первом приоритете, у нас, безусловно, самолет F-16. Но это не последний приоритет, который мы видим. На втором месте коллектив поставил шведский самолет JAS 39 Gripen. На третьем месте у нас Eurofighter Typhoon, самолет Великобритании. И на четвертом месте у нас французский самолет Rafale", - заявил Олещук в эфире информационного телемарафона.

По его словам, F-16 поставлен на первое место, потому что именно их больше в мире, и шансы получения этого самолета наибольшие.

"Но мы хотим иметь на вооружении и самолет JAS 39 Gripen. Он по своим тактикам и техническим характеристикам не уступает F-16. Какое будет принято решение? Мы ожидаем любое решение. Но мы хотим, чтобы как можно быстрее самолет четвертого поколения появился в Украине", - сказал он.

Также Олещук отметил, что на данный момент один самолет ВСУ во время выполнения боевых заданий одновременно атакуется 5-9 российскими. По его словам, украинские самолеты не успевают подняться с аэродрома, как уже оказываются в зоне поражения противника.

F-16 для Украины - что сообщалось

Переговоры о получении Украиной истребителей F-16 длятся уже несколько месяцев подряд, и процесс затягивается. Недавно в Соединенных штатах заявили, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 началось как можно скорее.

При этом 19 августа украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались". И поставка истребителей начнется после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Вас также могут заинтересовать новости: