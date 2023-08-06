Украинские летчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Воздушные силы ВСУ уничтожили более 3,5 тысячи вражеских воздушных целей, в том числе 350 самолетов и вертолетов и более 2 тысяч беспилотников. Об этом рассказал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем поздравлении с Днем Воздушных сил Украины.

"Воздушные силы уничтожили более 3,5 тысячи воздушных целей врага – 350 самолетов и вертолетов, 1 200 крылатых и 24 баллистические ракеты, более 2 тысяч беспилотников и 13 "неимеющих аналогов" "Кинжалов", - рассказал он.

Он отметил, что россияне до сих пор имеют преимущество в воздухе на оккупированных территориях, но несмотря на это, украинские летчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов.

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Олещук также рассказал, что за полтора года войны более 3 200 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, а 40 из них получили звание Героя Украины.

Спасибо каждому пилоту, которыми сегодня бьют врага еще на советском самолете, но надеюсь, что скоро пересядет на ф-16, каждому зенитчику, который воюет то ли на петриоте, то ли на старой трехсотке, каждому инщенеру, медику связковцу разведчику, курсанту и солдату", - подчеркнул командующий ПС.

День Воздушных сил Украины

Украина 6 августа отмечает День Военно-воздушных сил Вооруженных сил. В состав ВВС входят бомбардировочная, разведывательная, транспортная и штурмовая авиация, специальные воздушные войска и ПВО.

Впервые посвященный военно-воздушным силам праздник основал президент Леонид Кучма в 1997 году. Праздник отмечали 2 июля. Затем в 2010 году Виктор Ющенко издал новый указ, изменив дату праздника на первое воскресенье августа.

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