Киричевский напомнил о запрете на разглашение информации о перемещении украинской военной техники.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телемарафона призвал не распространять информацию о западных истребителях F-16, которые вероятно прибыли на территорию Украины.

"Если кто-то выкладывает лишнюю информацию, то россияне могут на этом основании сделать определенные расчеты. Что, например, F-16 могут быть в определенном регионе Украины. И, соответственно, там надо заряжать свою агентуру", - сказал Киричевский.

Он также добавил, что на фоне появления информации о якобы передаче Киеву западных истребителей, в украинском информационном пространстве началась "нездоровая история".

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"Если западные СМИ написали, а наши официальные структуры не стали ни отрицать, ни подтверждать факт прибытия самолетов, то значит все, можно устраивать определенный разгул. Хотя норму национального законодательства о том, что нельзя что-то разглашать о перемещении Сил обороны Украины без согласования - никто не отменял", - добавил Киричевский.

В то же время, он отметил, что понять природу такого ажиотажа среди украинцев можно. По мнению эксперта, это связано с тем, что в Украине были слишком перегреты ожидания от прибытия самолетов F-16.

"Однако, если искать признаки, есть ли F-16 в Украине... учитывая то, что как для военной Украины, у нас нормальная ситуация, по нам не летят российские дозвуковые крылатые ракеты, "Шахеды" снова массово не летят. Две недели обсуждался возможный массированный ракетный удар россиян, но он не состоялся. Кто знает, возможно, именно этот нормальный режим работы стоило бы оценивать - есть или нет западные истребители в Украине. Ведь была речь о том, что самолеты у нас будут в первую очередь для прикрытия неба. Так что, не надо создавать ажиотаж о том, есть или нет самолетов", - сказал Киричевский.

F-16 в Украине: что известно

Ранее Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что прибывающие в Украину американские истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его самолетами Су-35.

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, помимо противовоздушной обороны, украинские пилоты с F-16 могут нацелиться на вражескую авиацию, которая летает на низкой высоте. Это могут быть как самолеты, так и вертолеты.

Между тем, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Украина пока не сможет интегрировать F-16 в обычные задачи. Причина заключается в том, что для реализации замыслов по использованию западных истребителей Украине необходимо большее количество бортов.

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