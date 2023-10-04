По словам специалиста, ЗСУ необходимо отогнать российские самолеты, сбрасывающие управляемые авиабомбы на прифронтовые районы.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский назвал условие для успешных ударов по аэродромам РФ.

"Чтобы выполнить серию успешных набегов вглубь РФ, надо будет сначала пройти период воздушных боев. Когда наши пилоты на современных F-16 с современными ракетами смогут отогнать российские самолеты, сбрасывающие управляемые авиабомбы на прифронтовые районы, сможем мечтать об ударах по аэродромам", - отметил он в интервью УНИАН.

По его мнению, с этим смогут справиться и батареи Patriot: "Но темпы производства ракет для этих комплексов крайне малы".

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Также Киричевский отметил, что россиянам дало возможность восстановить ядро летного состава после коллосальных потерь вначале:

"С одной стороны, да, потери велики. Россияне даже использовали "Вагнер" для набора летчиков, которые по кадровым условиям не проходили, но были готовы к полету в один конец. Но рубеж в двести самолетов мы прошли еще в мае 2022 года. К сожалению, темпы потерь снизились. Это дало россиянам возможность восстановить ядро летного состава".

Пилот сравнил F-16 и МиГ-29

Напомним, пилот Воздушных сил ВСУ, украинский военный с позывным "Мунфиш", который сейчас овладевает истребителем F-16, описал свои первые впечатления от процесса обучения.

Комментируя различие между МиГ-29 и F-16, заметил, что "сразу бросается в глаза наличие многофункциональных дисплеев и наличие оборудования для работы с бортовым компьютером".

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