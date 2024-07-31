В Украине, скорее всего, нет необходимого количества аэродромов с твердым, полноценным покрытием под F-16, заявил Олег Катков.

На данный момент у Украины нет даже в теории возможности разместить все необходимое количество истребителей F-16 так, чтобы они не были уничтожены в первый же день, считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Представим гипотетическую ситуацию: они (США - УНИАН) взяли - и вот вам сразу 128 F-16. Первое: нужно 128 пилотов… Человеческий ресурс теоретически решается путем иностранных добровольцев, в теории. Вопрос, где эти 128 F-16 будут базироваться? Все 128 физически на один аэродром не помещаются. На одном аэродроме обычно помещается только 12 самолетов. Таким образом необходимо иметь 10 подготовленных аэродромов для того, чтобы эти самолеты банально базировались в Украине, для того, чтобы они совершали каждый день свои полеты", - заявил он в интервью Radio NV.

По мнению эксперта, в Украине, скорее всего, нет такого количества аэродромов с твердым, полноценным покрытием под F-16.

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Кроме того, как добавил Катков, нет у Украины и достаточного количества комплексов Patriot, чтобы защитить такое количество аэродромов и самолетов:

"Для того, чтобы Patriot обеспечил круговую оборону, надо минимум два, которые будут стоять, друг на друга смотреть. Потому что у каждого Patriot угол обзора 120 градусов. Надо друг напротив друга поставить, и они тогда закроют вокруг себя пространство. Есть ли в Украине 20 Patriot? Нет".

Сколько F-16 нужно Украине - заявление Зеленского

Напомним, как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо минимум 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе:

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах их прибытия... Россия ежедневно использует 300 самолетов в операциях против Украины. У нас было решение о 10-20, но даже если их будет 50 - это ничто".

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