Эксперт напомнил, что Украина получит лишь незначительную часть от нужного количества самолетов.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что истребители F-16 будут в Украине уже через несколько недель. Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV рассказал, насколько реален такой прогноз и сколько самолетов сначала получит Украина.

"Здесь очень трудно быть оптимистом. Оптимистично лишь то, что хотя бы уточняют, что речь идет об этом лете. Потому что все помнят, как говорили и о зиме, и о первых кварталах, и о весне, и просто о лете. [До конца] лета остался один месяц, поэтому будем надеяться, что речь идет об этом лете", - отметил эксперт.

В то же время Катков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил реальную потребность в этих самолетах - 128. При этом Украина в ближайшей перспективе должна получить лишь 10-20 самолетов.

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"Даже не полсотни, которые ничего не изменят. Нужно значительно больше", - подчеркнул он.

"Украина в целом, если брать все обещанные машины, которые в теории могут быть переданы от Нидерландов, Дании, Бельгии и Норвегии, [получит] 79. И это с условием того, что они будут передаваться, в частности Бельгией, до 2028-го года. То есть ни о какой краткосрочной перспективе, каким образом набрать соответствующее количество машин, речь не идет", - говорит эксперт.

Кроме того, комментируя идею о том, что США могут передать дополнительные F-16 Украине, Катков отметил, что это "исключительно теория, на практике этого не будет".

"Даже если была бы какая-то другая позиция, более мягкая в Вашингтоне, они не могут [этого сделать], потому что сейчас в США критическая нехватка самой авиации. Конгресс против списания машин. И то, что они списывают, это уже тот хлам, который даже не всегда годится для того, чтобы быть мишенью", - подчеркнул он.

Истребители F-16 для Украины - новости

Ранее The New York Times писал, что Украина находится в шаге от развертывания первых американских истребителей F-16, но все еще сталкивается с серьезными проблемами, которые могут даже обостриться. Речь идет об усилении атак России на украинские аэродромы, а также нехватка обученных пилотов и обслуживающего, вспомогательного персонала.

Также WSJ сообщало, что США оснастят поставленные Украине истребители F-16 современным вооружением, включая ракеты класса "воздух-воздух". При этом, как указывают эксперты Defence Express, в перечне вооружения нет критически важной позиции - крылатой ракеты AGM-158 JASSM, которая по характеристикам аналогична Storm Shadow.

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