Речь не только о лишних расходах, но и о жизни американских летчиков.

Воздушные силы США не имеют эффективных механизмов, которые бы позволили им требовать от подрядчиков возврата средств за поставку неисправных деталей. Об этом говорится в недавнем отчете Министерства обороны США.

Как стало известно, Воздушные силы не требовали возврата средств за 45 неисправных компонентов для военно-транспортного самолета C-130J Super Hercules. При этом их стоимость составляла "нескромные" 5,9 млн долларов.

Также сообщается о 77 дефектных компонентах для других самолетов, включая, F-16 и F-22. Их стоимость составила полмиллиона долларов.

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Такая ситуация приводит к тому, что Воздушные силы платят не только за неисправные компоненты, но также и за их ремонт.

Однако речь не только о лишних расходах - бракованные детали могут привести к гибели летчиков Воздушных сил. Вспоминается случай, когда пилот истребителя F-16 погиб из-за неисправного кресла-катапульта.

Расследование показало, что проблемы с качеством связаны с тем, что у Воздушных сил нет адекватного процесса отчетности о недостатках. Из-за этого они не могут привлечь к ответственности подрядчиков и получить возмещение за дефектные детали.

Эксперты составили список рекомендаций, направленных на то, чтобы улучшить ситуацию в этом направлении. Также сообщается, что ранее Воздушные силы все же смогли получить компенсацию за 185 дефектных компонентов, стоимость которых составляла 19,4 млн долларов.

Воздушные силы США - последние новости

Напомним, недавно Воздушные силы США продемонстрировали, как может выглядеть легкий истребитель нового поколения. В отличие от концептов, представленных ранее, он имеет только один двигатель. Это может сделать его более дешевым, чем "большие" истребители.

Вопрос цены особенно важен, учитывая то, что вероятная стоимость одного истребителя шестого поколения NGAD, который создают в интересах Воздушных сил США, может составлять "невероятные" 250 млн долларов.

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