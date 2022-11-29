Он уверен, что Западу стоит предоставить больше помощи Украине для ведения воздушной войны.

Лидеры в столицах стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны – предоставить Украине истребители.

Как отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис отметил в колонке для Bloomberg, речь идет о МиГ-29 советских времен или излишках американских F-16.

Ставридис констатирует, что с наступление зимы фактически возникают два отдельных конфликта: один на земле, другой в воздухе.

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"В воздушной войне над Украиной преимущество за россиянами. Прежде всего, у них значительно больше военно-воздушных сил, имеющих значительный боевой опыт в Сирии. Российские ВВС регулярно превращали сирийские города в пыль", – отмечает военный.

Он уверен, что Западу стоит предоставить больше помощи Украине для ведения воздушной войны.

"Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить россиян в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной, учитывая успех, которого Зеленский и его военные добились на местах", – считает Ставридис.

Отставной адмирал ВМС США прогнозирует, что Украина получит увеличенное количество высокотехнологичных ракетных комплексов класса "воздух-поверхность" (как известный "Железный купол") батареи НАТО Patriot и, возможно, тактические истребители.

Американский истребитель F-16 – характеристики

Многофункциональный легкий истребитель F-16 был разработан компанией General Dynamics в США и впервые взят на вооружение в 1978 году.

Сейчас F-16 больше не производится для ВВС США, его все еще производят на экспорт – он пользуется успехом благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости.

Вооружение истребителя — шестиствольная авиационная пушка (6000 выстрелов в минуту, 511 патронов), до шести управляемых ракет ближнего боя. В варианте истребителя-бомбардировщика может нести управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", управляемые бомбы, обычные бомбы.

Максимальная скорость F-16 – 2410 км/ч.

Передача F-16 Украине – последние новости

В Воздушных силах ВСУ подчеркивали, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. По мнению военного эксперта, полковник ВСУ в запасе Романа Свитана, американские истребители F-15 и F-16 могли бы помочь Вооруженным силам Украины одержать победу в развязанной Россией войне до конца текущего года.

Издание Politico еще в начале сентября сообщало, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении самолетов F-16 и систем Patriot. А в конце октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что разговоры о передаче Украине истребителей F-16 ведутся уже давно, но сейчас шансы положительного ответа очень большие.

При этом командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер высказывал мнение, что, вероятно, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года.

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